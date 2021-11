Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Einbruch in ein Pfandleihhaus (17.11.2021)

Singen (ots)

Einen Einbruch in ein Pfandleihhaus hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 23.45 Uhr in der Freiheitsstraße begangen. Der Unbekannte schlug mit einem Stein ein Loch in die Schaufensterscheibe und entwendete mehrere durch das Loch erreichbare Halsketten. Der Schaden an der Scheibe konnte noch nicht genau beziffert werden, der Diebstahlsschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

