POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Beim Rückwärtsausparken Fußgänger übersehen (18.11.2021)

Stockach (ots)

Schwer verletzt wurde ein 79-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr in der Goethestraße. Ein 42-jähriger Skoda-Fahrer wollte rückwärts aus einem Parkplatz ausfahren und übersah hierbei den 79-Jährigen, der in diesem Moment die Straße überqueren wollte. Durch die Kollision stürzte der Passant und das Auto fuhr über dessen Bein. Der Autofahrer selbst bemerkte den Unfall nicht und wurde von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

