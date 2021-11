Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Diebe stehlen mehrere Fahrräder - Zeugenaufruf (16./17.11.2021)

Radolfzell (ots)

Mehrere Diebstähle begangen haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich Gustav-Troll-Straße und Malvine-Schisser-Weg. Die Täter entwendeten insgesamt fünf Fahrräder, die jeweils mit Schlössern gesichert waren. Die Räder waren in offenen Fahrradunterständen oder in Carports untergestellt. Personen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder denen ein fremdes Auto/Transporter aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 95066-0, zu melden.

