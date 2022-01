Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahren unter Drogeneinfluss

Olpe (ots)

Am Samstag gegen 22:10 Uhr wurde auf der Bruchstr in Olpe ein 38-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, nachdem er zuvor in Schlangenlinien gefahren war. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, entsprechend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

