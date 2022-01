Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Sekundarschule

Lennestadt (ots)

Zwischen Donnerstag (13. Januar, 15.15 Uhr) und Freitag (14. Januar, 06.45 Uhr) sind Unbekannte in die Sekundarschule in der Straße "Anne-Frank-Platz" in Lennestadt-Meggen eingedrungen. Derzeit geht die Polizei aus, dass eine rückwärtig gelegene Tür mit einem unbekannten Gegenstand aufhebelt und so in das Foyer eingedrungen wurde. Dort wurde ein Kakaoautomat aufgebrochen und Münzgeld entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise auf den oder die Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell