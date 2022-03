Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 10. KW

PI Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI Heidekreis vom 13.03.2022

Bad Fallingbostel

Geringer Motorölstand stoppt Tankbetrüger

In den frühen Abendstunden des Samstags kommt es an einer Tankstelle in Bad Fallingbostel zu einem Tankbetrug. Im Zuge von sofortigen Fahndungsmaßnahmen kann das Fahrzeug auf der BAB 7 Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Schneverdingen auf dem Seitenstreifen stehend festgestellt werden. Die 37 und 25-jährigen Tatverdächtigen füllten zwar den Benzintank des Pkw, haben aber den Ölstand des Fahrzeugs nicht kontrolliert. Ein Motorschaden ist die Folge. Bei der weiteren Überprüfung wird zudem festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen eine Fälschung waren. Gegen beide wird jetzt strafrechtlich ermittelt.

Walsrode

Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

In Kirchboitzen verunglückt ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Visselhövede am Samstagvormittag . Er fährt von einem Tankstellengelände über die Bundesstraße 209 hinweg, um in die schräg gegenüberliegende Einmündung der Kreisstraße 114 Richtung Klein Eilstorf einzubiegen. Hierbei übersieht er die sich aus der Gegenrichtung dem Einmündungsbereich nähernde 38-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw und kollidiert mit diesem frontal. Der Motorradfahrer wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Diebstahl von Sturmholz

Bislang unbekannte Täter entwenden sog. "Sturmholz" aus einem Waldstück nahe des Verbindungsweges zw. Walsrode und Sieverdingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden am Mittwoch, dem 09.03.2022, mehrere, durch Sturm entwurzelte Bäume fachmännisch in 4-Meter-Enden abgelängt und mittels Rückewagen aus dem Wald abtransportiert. Hinweise nimmt die sachbearbeitende Dienststelle unter 05161-984480 entgegen.

Radfahrer verunfallt

Am Freitag, 11.03.2022, um 21:50 Uhr, verunglückt ein 26-jähriger Walsroder mit seinem Fahrrad bei dem Versuch die Verdener Straße zu überqueren. Er hält sich hinter einem am Fahrbahnrand stehenden Lkw auf und übersieht so die sich seitlich nähernde, vorfahrtsberechtigte 50-jährige Fahrzeugführerin. Er prallt seitlich in den Pkw und stürzt, wobei er sich leichte Verletzungen zuzieht.

Essel

Brand eines Grünstreifens

Am 12.03.2022, um 16:30 Uhr, wird der Feuerwehrleitstelle ein Waldbrand bei Essel gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache gerät der Grünstreifen nahe des "Esseler Damms" auf einer Fläche von ca. 50qm in Brand. Das Feuer kann durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr abgelöscht werden, bevor es auf umliegende Waldbestände übergreift.

Auf der Autobahn...

BAB 7 FR Süden/Parkplatz Wolfsgrund - berauscht unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 07:40 Uhr, unterziehen Polizeibeamte an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel in Fahrtrichtung Hannover den Fahrer eines Kleintransporters einer Verkehrskontrolle. Dabei sind die Beamten überrascht einen "alten Bekannten" wiederzusehen, der bereits in der Vergangenheit durch Betäubungsmittelkonsum hinterm Steuer auffällig geworden war. Auch dieses Mal legen Tests zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit des 42-jährigen Mannes den Verdacht nahe, dass er kurz vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hat. Die Folgen seines Handels sind eine Blutentnahme, Strafanzeigen und dass der Mann vermutlich bald zu Fuß gehen muss.

BAB 7 FR Norden/ Lüneburger Heide - verrutschte Ladung

Am Freitagnachmittag wurde ein LKW mit Anhänger auf der BAB 7 FR Norden auf dem Parkplatz Lüneburger Heide durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei stellt sich heraus, dass die Ladung unzureichend gegen Verrutschen gesichert ist und der 51-jährige Fahrer nicht das notwendige Sicherungsmaterial verfügt. Die Weiterfahrt wird dem Fahrer untersagt und er darf seine Fahrt erst nach dem Umladen fortsetzen.

BAB 7 FR Süden / Allertal

Am Sonntagmorgen, gegen 07:50 Uhr, stellen Polizeibeamte einen LKW fest, der trotz unzureichender Genehmigung seine Fahrt am Sonntag durchführt. Da die Genehmigung dies jedoch nicht umfasst, muss der Brummifahrer stehenbleiben und darf seine Fahrt erst am Sonntagabend ab 22:00 Uhr fortsetzen. Es drohen hohe Bußgelder gegen den Fahrer und gegen das Unternehmen.

