Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.02.2022:

Peine (ots)

Gestohlene Ortsschilder in Groß Lafferde

Am 06.01. bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Ilsede das Fehlen des Groß Lafferder Orteingangsschildes. An der "Ludwig-Jahn-Straße" aus Richtung Gadenstedt, stand lediglich der Rahmen des Verkehrszeichens. Gleiches zeigte sich an zwei weiteren Orteingängen an der "Bierstraße", auch dort sind die Ortsschilder gestohlen worden. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest, ebenso ist der genaue Tatzeitraum Teil der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Ilsede entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell