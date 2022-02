Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.02.2022

Peine (ots)

Altmetalldiebstahl in Ilsede

Vermutlich in der Nacht vom 04.02. auf den 05.02.2022 wurden vom Grundstück eines Altmetallhändlers in der Straße "An der Zuckerfabrik" in Ilsede durch unbekannte Täter größere Mengen Altmetall, sowie Werkzeuge entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten Hinweise auf verdächtige Kraftfahrzeuge oder Personen in dem Bereich des Tatortes an die Polizei Ilsede zu geben.

Sachbeschädigung an einem Pkw

In der Nacht von Freitag (04.02) auf Samstag beschädigten Unbekannte einen Pkw, welcher auf einem frei einsehbaren Hof in der Marktstraße in Peine abgestellt war. Der Eigentümer fand seinen Pkw mit beschädigten Seitenspiegeln vor und informierte die Polizei. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Peine entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell