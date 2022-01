Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brand in einer Doppelhaushälfte

Kamp-Lintfort (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte an der Ebertstraße.

Ein Anwohner hatte beim Verlassen seines Hauses Feuer im Wohnzimmer gesehen und Polizei und Feuerwehr verständigt. Zudem evakuierte er die Hausbewohner, bei denen es sich um ein Ehepaar im Alter von 67 und 69 Jahren handelt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner sind bei Verwandten untergekommen. Vorsorglich brachte ein Rettungswagen die Bewohnerin des Hauses zunächst in ein Krankenhaus.

Durch den Brand entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell