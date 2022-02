Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Herne: Radfahrer gesucht

Herne (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Fußgängerin von 31. Januar in Herne Zeugen.

Am Mittwoch, 2. Februar, meldet eine 58-jährige Hernerin, dass sie bereits am Montag, 31. Januar, gegen 20.30 Uhr auf dem Gehweg der Edmund-Weber-Straße in Richtung des dortigen Supermarktes unterwegs gewesen ist, als sie kurz vor der Einmündung Wittenbergstraße von einem unbekannten Radfahrer von hinten touchiert wurde und dadurch zu Boden stürzte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Radfahrer fuhr in Richtung der Wittenbergstraße weiter, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Radfahrer sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zur Geschäftszeit zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell