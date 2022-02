Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger (41) nach Graffiti vorläufig festgenommen

Bochum (ots)

Am 2. Februar wurde ein 41-Jähriger nach Farbschmierereien in der Bochumer-Innenstadt vorläufig festgenommen.

Der Bochumer, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, soll in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr ein Gebäude an der Dorstener Straße und zwei Gebäude am Westring mit roter Sprühfarbe beschmiert haben.

Er konnte durch zivile Polizeikräfte im Nahbereich der Tatörtlichkeit angetroffen und festgenommen werden. Die rote Sprühfarbe hatte er noch bei sich.

Auf den polizeibekannten 41-Jährigen kommt jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen zu.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell