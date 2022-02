Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Witten-Herbede: Kradfahrer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Alleinunfall in Witten-Herbede am Mittwochmorgen, 2. Februar, ist ein 59-jähriger Mofafahrer aus Hagen verletzt worden.

Der Mann befuhr mit seinem Mofa die Wittener Straße in Richtung Herbede. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr auf Höhe der Friedrichstraße verlor er nach bisherigem Kenntnisstand auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er wurde verletzt und muss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell