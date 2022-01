Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Feuerwehrhaus - Unfallfluchten - PKW zerkratzt - Dieseldiebstähle - Sonstiges

Aalen (ots)

Blaufelden: Fahrer eines Ford Galaxy gesucht

Ein bislang unbekannter Lenker eines Ford Galaxy befuhr am Donnerstag gegen 7 Uhr die Bahnhofstraße von der Kaiserstraße kommend. In der Kurve vor dem Bahnhofsgebäude verlor der Fahrer vermutlich, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, übersteuerte dies und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier schanzte der PKW über zwei hohe Bordsteinkanten an der dortigen Bushaltestelle und prallte im weiteren Verlauf auf einen, in einem Hof geparkten, Alfa Romeo. Aufgrund der Aufprallwucht wurde der Alfa mit der Front gegen eine dortige Mauer gedrückt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, bei welchem die Ölwanne beschädigt wurde, unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Ölspur konnte bis zur Schule festgestellt werden. An dem Alfa entstand Totalaschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Schaden an dem Ford wird ebenfalls auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 zu melden.

Crailsheim: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Zwischen Montagnachmittag, 14 Uhr und Mittwochnacht, 23 Uhr, wurde ein Opel Corsa, welcher auf einem Mitarbeiter-Parkplatz in der Roßfelder Straße abgestellt wurde, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. An dem Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Crailsheim: Einbruch in Feuerwehrhaus

Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 10:45 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in das Feuerwehrhaus in der Talstraße ein. Hierzu wurde die Seitentüre auf der Ostseite des Gebäudes mithilfe eines Kanaldeckels eingeschlagen. Im Gebäude wurde aus einem Fahrzeug ein Teil eines Hilfeleistungssatzes (Spreizer und Schere) entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Crailsheim: Handtasche aus PKW entwendet

Am Mittwoch gegen 19 Uhr wurde aus einem Dacia, welcher auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Schönebürgstraße abgestellt war, eine Handtasche entwendet, während die Fahrzeugbesitzerin ihren Einkaufswagen zurückstellte. Die Handtasche konnte am Donnerstag im lindenweg aufgefunden werden. Es fehlten das Bargeld sowie ein Smartphone Moto. Wer hat im Bereich des Einkaufsmarktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Mittwochabend festgestellt? Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: PKW zerkratzt

Eine 49-jährige Frau parkte am Dienstag zwischen 15 Uhr und 16:15 Uhr ihr Fahrzeug gegenüber einer Metzgerei in der Lange Straße. Als sie vom Einkaufen zurückkehrte, konnte auf der Beifahrerseite erkennen, dass die hintere Türe vermutlich mit einem Schlüssel mutwillig zerkratzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Mainhardt: PKW übersehen

Auf der B14 von Großerlach kommend wollte am Mittwoch um 10 Uhr eine 63-jährige Opel-Fahrerin auf Höhe der Einmündung B39 nach links in Richtung Hohenstraßen einbiegen. Hierbei übersah sie einen in Richtung Großerlach fahrenden 52-jährigen Lenker eines VW Busses. Bei der anschließenden Kollision wurde der Opel abgewiesen und kollidierte noch leicht mit einem Ford Transit eines 67-Jährigen sowie einem Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurden die Fahrer des Opel sowie des VW Busses verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Ausparken in der Haller Straße einen dort parkendenden Audi A3 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfall, der sich am Mittwoch zwischen 13:55 Uhr und 14:07 Uhr ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro.

Crailsheim: Dieseldiebstähle

Von einem Sattelzug, welcher auf dem BAB-Parkplatz Reußenberg (Fahrtrichtung Heilbronn) abgestellt war, wurde zwischen Mittwochabend, 21:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:30 Uhr, insgesamt etwa 350 Liter Dieselkraftstoff abgesaugt. Hierzu wurden zuvor die beiden Schlösser der Tankdeckel aufgebrochen. Der Schaden wird auf etwa 575 Euro geschätzt. An einem weiteren Sattelzug wurde im Zeitraum von Mittwoch, 17:40 Uhr und Donnerstag, 06.40 Uhr, ebenfalls auf beiden Seiten die Tankdeckel aufgebrochen und etwa 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Schaden liegt hierbei bei etwa 450 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

