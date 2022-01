Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche & Telefonbetrüger

Aalen (ots)

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr in der Nacht auf Freitag gegen 1:50 Uhr die Paulinenstraße und wollte von dieser nach links in die Wallstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Streifenwagens, der die Schorndorfer Straße in Richtung Wallstraße entlangfuhr. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schwaikheim: Gartenhütte aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Freitag, 31.12.2021 und Donnerstag, 06.01.2021 brachen bisher unbekannte Diebe eine Gartenhütte im Frauenweg auf und entwendeten aus dieser mehrere Gartengeräte, Werkzeuge sowie ein Stromaggregat. Entsprechende Zeugenhinwiese nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Schorndorf: Einbruch in Ladengeschäft

Bisher unbekannte Täter warfen am frühen Freitagmorgen kurz vor 4 Uhr zwei Schaufensterscheiben eines Ladengeschäfts in der Höllgasse ein und entwendeten aus der Auslage etwa 25 - 30 Rettungsmesser vom Hersteller Herbertz. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1500 Euro, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Eine Zeugin beobachtete kurz nach der Tat zwei Personen, die vom Tatort flüchteten. Hierbei soll es sich um eine männliche und eine weibliche Person im Alter von ca. 14 - 16 Jahren, beide dunkel gekleidet, gehandelt haben. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Telefonbetrüger

Im Laufe des gestrigen Donnerstags wurden im Bereich Backnang wieder einige Betrugsversuche polizeilich registriert. Die Anrufer gaben sich als Söhne oder Töchter aus und teilten in weinerlicher Tonlage mit, dass sie tödliche Verkehrsunfälle verursacht hätten. Im weiteren Verlauf der Gespräche wurde das Telefon an eine angebliche Polizeibeamtin übergeben, welche den angerufenen Senioren mitteilte, dass nun eine Kaution zur Vermeidung einer Inhaftierung fällig sei. Die geforderte Summe ging im Einzelfall bis nahezu 100.000 Euro. Die potentiellen Opfer haben die Betrugsmaschen glücklicherweise erkannt, beendeten die Telefongespräche, so dass es zu keinem Schadenseintritt kam.

Die Polizei rät:

- Ganz wichtig! Geben Sie den Tätern keinen Hinweis durch Ihren auffälligen Telefonbucheintrag: Haben Sie eine alte kurze Telefonnummer? Lassen Sie sie diese ggfl. ändern sowie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen. So stechen Sie den Tätern nicht mehr ins Auge. Wenden Sie sich hierzu an ihren Telekommunikationsanbieter. - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass Sie nicht auflegen sollen! - Lassen Sie sich nie von angezeigten Rufnummern irritieren, den oft werden die angezeigten Rufnummern von den Tätern "gefälscht"! Polizeibeamte fragen Sie am Telefon nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob tatsächlich ein Polizist am Telefon ist, legen Sie auf und kontaktieren Sie die örtliche Polizei oder den Notruf. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte, Freunde, Bekannte oder Nachbarn.

Weitere Informationen erfahren Sie im Internet auf der Seite https://www.polizei-beratung.de

Fellbach: Von Straße abgekommen

Eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi Colt befuhr am Donnerstag gegen 20.50 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen. Bei der Anschlussstelle Fellbach Süd wich sie einem Tier aus und verlor dabei die Kontrolle. Sie kam von der Straße ab und fuhr in die Leitplanke, wobei 7500 Euro Sachschaden entstand. Die Insassen blieben unverletzt und das Auto wurde abgeschleppt. Da bei der Autofahrerin der konkrete Verdacht einer Drogenbeeinflussung gegeben war, wurde von der Polizei eine Blutuntersuchung im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens veranlasst.

