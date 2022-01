Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Ellwangen: Pizzaautomat beschädigt

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Pizzaautomaten, welcher in Ellwangen, in der Haller Straße an einem Autoteilegeschäft aufgestellt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (Tel. 07961/930-0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Keller aufgebrochen und Mountainbike entwendet Im Zeitraum vom 13.12.2021 bis Mittwoch, 05.01.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Weißensteiner Straße in Schwäbisch Gmünd, indem sie an der Metallgittertüre das Vorhängeschloss aufbrachen. Aus dem Kellerraum entwendeten sie ein blaues Herren Mountainbike der Marke Giant im Wert von 250 Euro. Wer Hinweise auf den Verbleib geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

