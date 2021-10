Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 86-Jähriger durch falschen Microsoft-Mitarbeiter betrogen

Wegberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 3. Oktober, erhielt ein 86-jähriger Wegberger einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Dieser schilderte ihm in englischer Sprache, dass sein PC möglicherweise von einem gefährlichen Virus betroffen sei und deshalb überprüft werden müsste. Im Laufe des mehrere Stunden dauernden Telefonates entlockte der Betrüger dem Senior seine Bankdaten sowie seinen Zugang zum Online-Banking. Im Anschluss an das Telefonat musste der 86-Jährige dann feststellen, dass mehrere tausend Euro von seinem Konto abgebucht worden waren, woraufhin er Anzeige erstattete.

