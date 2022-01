Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Handtasche aus Auto gestohlen Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem verschlossenen Dacia Logan, welcher auf einem Supermarktparkplatz in der Schönebürgstraße in Crailsheim parkte, eine schwarze Handtasche. Die Eigentümerin, welche ihren Einkaufswagen zurückbringen wollte, hatte die Handtasche zuvor bereits ins Auto gelegt. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (07951/4800) zu melden.

Gaildorf: Zwei Verletzte beim Unfall

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:15 Uhr, befuhr eine 57jährige Toyota-Fahrerin die Landesstraße von Mittelrot kommend und beabsichtigte in die Hauptstraße (B 298) abzubiegen. Hierbei übersah sie die A-Klasse einer 26jährigen welche zu diesem Zeitpunkt von Backnang kommend nach Gaildorf die B 298 befuhr. Bei dem nachfolgenden Unfall werden die 26jährige A-Klasse Fahrerin, sowie deren 47jährige Mutter und Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 13000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell