POL-BO: Schulterschluss gegen Wohnungseinbrecher: Polizei und Gemeinnütziger Wohnungsverein zu Bochum eG treffen Kooperationsvereinbarung

Bochum (ots)

Beratung und Kostenzuschuss: Die Polizei und der Gemeinnützige Wohnungsverein zu Bochum eG haben eine Kooperationsvereinbarung getroffen, von der die Bewohner doppelt profitieren. So gewährt die Genossenschaft künftig bei Einbauten, die das eigene Zuhause sicherer machen, einen bestimmten Kostenzuschuss, während Experten der Polizei auf Wunsch beratend zur Seite stehen.

Polizeipräsident Jörg Lukat und die Vorstände der Genossenschaft, Christian Knibbe und Micha Heimbucher, haben das Papier vergangene Woche mit Ihrer Unterschrift offiziell gemacht. "Dieser Zusammenschluss ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Einbruchsprävention und bringt viele Vorteile für alle. Ich freue mich sehr, dass wir künftig mit der Genossenschaft zusammenarbeiten und den Menschen beratend zur Seite stehen können", begrüßt Jörg Lukat die Kooperation.

Künftig wird der Gemeinnützige Wohnungsverein zu Bochum eG seinen Mitgliedern bei Umrüstungen in den Wohnungen einen Zuschuss von bis zu 20 Prozent der anfallenden Kosten gewähren (maximal 200 Euro). Bewohner müssen dazu einen Antrag stellen. Bei der Planung erhalten sie auf Wunsch Beratung von den Expertinnen und Experten aus dem Bereich Kriminalprävention und Opferschutz des Bochumer Polizeipräsidiums.

"Diese Kooperation hat für uns nicht nur einen präventiven Charakter, sondern sie unterstützt auch unsere Mitglieder dabei, sich in der eigenen Wohnung noch sicherer zu fühlen. Wir freuen uns mit der Polizei einen kompetenten Partner an unserer Seite zu haben, der uns auch bei zukünftigen Neubauten umfassend beraten wird", so die GWV-Vorstände.

Die Polizei geht konsequent gegen Wohnungseinbrecher vor und bekämpft den Wohnungseinbruchsdiebstahl behördenübergreifend. Die Kooperationsvereinbarung ergänzt die intensive Ermittlungs- und Präventionsarbeit.

