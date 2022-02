Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Unfallflucht in Herne gesucht

Herne (ots)

Am gestrigen 1. Februar erhielt die Polizei Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in Herne.

Bereits am 14. Januar, in der Zeit zwischen 8.50 und 9 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Dorstener mit seinem Fahrrad auf der Schlachthofstraße in den Kreisverkehr zur Hammerschmidtstraße.

Nach bisherigem Stand fuhr ein unbekannter Autofahrer zeitgleich von der Wilhelmstraße in Kreisverkehr ein.

Der Radfahrer musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und wurde leicht verletzt. Er begab sich später eigenständig in ein Krankenhaus.

Der Pkw, ein dunkler Audi, entfernte sich ohne weitere Unfallaufnahme von der Örtlichkeit. Weitere Informationen zum Fahrer oder zum Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5218 um Zeugenhinweise.

