Polizei Bochum

POL-BO: Aktionstag in Bochum: Sichtbar sein im Straßenverkehr - Polizei informiert Rad- und Pedelecfahrende

Bochum (ots)

"Machen Sie sich sichtbar!" - Mit diesem Appell richtet sich die Polizei an alle, die zum Beispiel zu Fuß, auf dem Rad oder Pedelec oder auch mit dem Rollator unterwegs sind. Die dunkle Jahreszeit bringt viele Gefahren mit sich.

Mit einem Schwerpunkttag am Donnerstag, 3. Februar, in der Bochumer Innenstadt möchten die Experten der Verkehrsunfallprävention auf eben diese Gefahren aufmerksam machen und zeigen, wie man sich selbst schützen kann. Zeitgleich finden verstärkt Kontrollen statt. Die Experten der Verkehrsunfallprävention der Polizei für Bochum, Herne und Witten sind für Sie von 8 bis 13 Uhr auf dem Vorplatz des Schauspielhauses Bochum da. Am dortigen Infostand geben sie Tipps und Anregungen, wie jeder selbst seine Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer erhöhen kann und welche Möglichkeiten es gibt. So erhöhen zum Beispiel reflektierende oder leuchtende Kleidung oder Reflektoren an Fahrrad oder Rollator deutlich die Sichtbarkeit.

Wussten Sie zum Beispiel, dass jemand, der dunkel gekleidet ist, erst ab etwa 25 Meter Entfernung wahrgenommen wird. Zum Vergleich: Helle Kleidung erkennt man bereits ab 50 Metern, reflektierende sogar ab 150 Metern. Intensive Gespräche und Informationsmaterial werden Ihnen das Thema "Sehen und gesehen werden" näher bringen.

Themenschwerpunkte sind zudem neben den sogenannten Dooring-Unfällen - also Zusammenstöße mit geöffneten Türen - auch das Abbiegeverhalten und Ablenkung im Straßenverkehr.

Zeitgleich ist die Polizei im innerstädtischen Bereich, unter anderem mit Pedelecs und dem Polizei-Lastenfahrrad "Ida" unterwegs und kontrolliert den Verkehr. Die Beamten sind bei Fragen oder Anregungen jederzeit ansprechbar.

Für Medienvertreter steht am morgigen Aktionstag Polizeihauptkommissarin Eva Waga-Paluch (0172-1504820) zur Verfügung.

