Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Wäscherei

Overath (ots)

Am Montag (10.01.) gegen 06:30 Uhr bemerkte der Leiter einer Wäscherei in der Straße Steinhof einen Einbruch in sein Ladengeschäft, welches eine Mitarbeiterin zuvor am Samstag (08.01.) gegen 13:30 Uhr verschlossen hatte.

Die unbekannten Täter hebelten in diesem Zeitraum das oberhalb der Eingangstür befindliche Oberlicht auf und gelangten so ins Innere der Reinigungsfirma.

Insgesamt wurden eine geringe Menge Bargeld aus den Kassen sowie neun Uhren mit bislang unbekanntem Wert gestohlen. Wegen möglicher Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell