Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Geldautomatensprengung in der Fußgängerzone

Leichlingen (ots)

In der vergangenen Nacht (10.01.) gegen 02:38 Uhr sind Anwohner in der Leichlinger Innenstadt durch 2 Detonationen aus dem Schlaf gerissen worden.

In einer Bankfiliale in der Fußgängerzone Im Brückerfeld wurde durch bislang unbekannte Täter ein Geldautomat gesprengt. Anwohner haben drei dunkel gekleidete Täter beobachtet, die mit einem dunklen Sportwagen der Marke Audi in Richtung Autobahn flüchteten. Das abgelesene Kennzeichen aus Mettmann wurde zuvor in der gleichen Nacht in Langenfeld entwendet.

Kriminalpolizei und Erkennungsdienst wurden alarmiert und begannen umgehend mit den Ermittlungen. Es ist Gebäudeschaden in der Bankfiliale sowie den Nachbargebäuden entstanden, der nicht näher beziffert werden kann. Ein Statiker des THW wurde vorsorglich hinzugezogen.

Zur Höhe der Beute kann noch keine Aussage getroffen werden.

Wegen Sprengstoffresten im Geldautomatenraum wurden Entschärfer des Landeskriminalamtes angefordert, die diese Reste in einem gesicherten Bereich kontrolliert zur Sprengung gebracht haben. (ct)

