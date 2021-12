Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Hochzeitskorso mit neun hochmotorisierten Pkw gefährdet Autobahnverkehr bei Garbsen

Hannover (ots)

Am Sonnabend, 18.12.2021, hat die Polizei Dank Zeugen acht Fahrer eines Hochzeitskorsos gestoppt und identifiziert. Zuvor fuhren sie in Kolonne mit deutlich zu niedriger Geschwindigkeit auf der Bundesautobahn (BAB) 2 und gefährdeten Überholende durch Ihr Fahrverhalten. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen und weitere etwaige gefährdete Autofahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover meldeten erste Zeugen am Samstag gegen 14:45 Uhr einen Autokorso auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Herrenhausen und Garbsen. Demnach fuhren mindestens acht hochmotorisierte Pkw auf der dreispurigen Autobahn hintereinander auf der Hauptfahrspur mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Kilometern pro Stunde. Dabei hatten alle Fahrzeuge ein eingeschaltetes Warnblinklicht.

Durch das Fahrverhalten der Fahrer im Autokorso waren andere Pkw- und Lkw-Fahrende gezwungen teilweise stark zu bremsen und zu überholen. Durch die erhebliche Verlangsamung des fließenden Verkehrs entstanden mehrere brenzlige Situationen. Dabei kam es zu einer Gefährdung eines weißen Audi SQ 7, dessen Fahrer noch unbekannt ist. Trotz intensiver Fahndung stellte die Polizei die Kolonne zunächst nicht fest.

Gegen 16:00 Uhr meldeten weitere Zeugen offenbar denselben Autokorso in der entgegengesetzten Fahrtrichtung der BAB 2 nach Berlin in Höhe der Tank- und Rastanlage Garbsen. Auch hier wurde das Fahrverhalten und die Fahrzeuge gleichlautend beschrieben.

An der Berenbosteler Straße in Garbsen bemerkte eine Polizeistreife die Kolonne von neun Pkw. An der Einmündung Auf der Horst / Planetenring kontrollierten mehrere Einsatzkräfte acht Fahrer und die Insassen, die offenbar einer Hochzeitsgesellschaft angehörten. Bei den Pkw handelt es sich um sechs hochmotorisierte Modelle des Herstellers Mercedes Benz, einen roten Porsche und einen grauen VW. Ein Mercedes hat ein Kennzeichen aus Hameln, die anderen Pkw sind jeweils mit einem hannoverschen Kennzeichen ausgestattet. Die acht männlichen Fahrer sind 24, 26, 27, 27, 27, 27, 28 und 34 Jahre alt. Ein weiterer Fahrer eines weißen Pkw mit hannoverschem Kennzeichen flüchtete mit seinem Fahrzeug. Die Polizei entließ die Kontrollierten sukzessive nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Gegen alle acht bekannten Fahrer nahmen die Einsatzkräfte Ermittlungen wegen (versuchter) Nötigung im Straßenverkehr und wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten auf.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Kolonne durchgehend zwischen 14:45 Uhr und 16:00 Uhr im Bereich zwischen Hannover-Herrenhausen und Wunstorf unterwegs gewesen ist. Daher werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zur Fahrstrecke und zu etwaigen weiteren Gefährdungen oder Nötigungen geben können. Insbesondere bittet die Polizei betroffene Autofahrer, wie den Fahrenden des Audi SQ 7, darum, sich bei der Autobahnpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. / nzj, ms

