POL-H: Springe: Mehrere Verletzte und Vollsperrung nach Unfall auf der Bundesstraße (B) 217 bei Altenhagen

Hannover (ots)

Am Freitag, 17.12.2021, ist ein 65-Jähriger mit seinem Pkw auf der B 217 zwischen Altenhagen I und Hachmühlen in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit einem ihm entgegenkommenden Citroen zusammen. Der 65-Jährige und die 18-jährige Fahrerin des Citroen erlitten schwere Verletzungen. Ein 17-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Springe war der 65-jährige Mann aus Hameln mit seinem Mazda MX-5 auf der Bundesstraße 217 unterwegs in Richtung Hameln. Zwischen Altenhagen I und Hachmühlen kam er gegen 19:00 Uhr aus zu ermittelnder Ursache plötzlich nach links von seiner Fahrspur ab. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte der Hamelner mit einem Citroen C1.

Zeugen, die hinter dem Mazda gefahren sind, riefen unmittelbar die Rettungskräfte und die Polizei. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt leisteten medizinische Hilfe am Unfallort und transportierten den Mazda-Fahrer und die 18-jährige Fahrerin des Citroen in Krankenhäuser. Der Beifahrer in dem Citroen erlitt leichte Verletzungen, die keinen Krankhausaufenthalt erforderlich machten.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Für die umfangreiche Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten der Fahrzeuge sperrte die Polizei die Bundesstraße zwischen Hachmühlen und der Landstraße (L) 421 beidseitig bis etwa 21:30 Uhr. /nzj

