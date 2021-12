Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landstraße (L) 392: Kia-Fahrer schleudert gegen einen Baum und wird schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Samstag, 18.12.2021, ist ein 58-Jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L 392 nahe Barsinghausen ins Schleudern geraten und seitlich gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer und transportierten ihn mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der 58-Jährige mit seinem Kia Ceed am Samstag gegen 12:45 Uhr von Barsinghausen in Richtung Landringhausen. Auf der regennassen Landstraße, Rehrbrinkstraße geriet er in einer Linkskurve aus unklarer Ursache mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte im weiteren Verlauf mit der Fahrerseite seines Pkw gegen einen Baum am Straßenrand.

Die durch hilfsbereite Zeugen alarmierten Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Mann aus dem Autowrack und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 3500 Euro.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme durch den Verkehrsunfalldienst Hannover sperrte die Polizei die L 392 in beide Fahrtrichtungen. Gegen 14:45 Uhr wurde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. /nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell