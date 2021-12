Polizeidirektion Hannover

POL-H: Waldheim: 42-Jähriger Betrunkener schießt mit Softair-Waffe aus dem Fenster, Polizei nimmt ihn fest

Hannover (ots)

Am Freitag, 17.12.2021, hat ein Mann zunächst aus dem Fenster auf Nachbarhäuser in der Ottostraße geschossen und bei Anrücken der Polizei auf die Einsatzkräfte gezielt. Kurz darauf stellte sich der Mann und lies sich festnehmen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei ein Softair-Gewehr samt Munition.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren meldeten am Freitag gegen 18:40 Uhr Anwohner der Ottostraße im hannoverschen Stadtteil Waldheim einen Mann, der aus seinem Wohnungsfenster auf andere Häuser schießt. Die Polizei rückte nach den ersten Ermittlungen an, um den mutmaßlichen Schützen festzunehmen. Dabei erschien der Mann erneut am Fenster und zielte mit der mutmaßlichen Waffe auf die Einsatzkräfte. Für die Beamten waren sogar Klick-Geräusche zu hören.

Kurz darauf kam der 42-Jährige aus dem Haus, wo er durch die bewaffnete Polizei widerstandslos festgenommen wurde. In seiner Wohnung fanden die Ermittler bei der angeordneten Durchsuchung ein Gewehr mit Softair-Munition und beschlagnahmte dieses.

Der Mann pustete im Rahmen der weiteren Ermittlungen in der Polizeidienststelle 1,3 Promille. Aufgrund von Auffälligkeiten im Verhalten und Hinweisen auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes wurde auch eine Zwangseinweisung angeregt, jedoch nicht von einem Arzt angeordnet. Gegen 03:00 Uhr wurde der 42-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen gegen ihn wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Bedrohung von Polizeibeamten dauern an. /nzj

