Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Einbrecher entwenden Rucksack - Polizei bittet um Hinweise nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Am Montag (06.09.2021), in dem Zeitraum zwischen 11:45 und 14:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Paul-Kemp-Straße in Bad Godesberg ein.

Nach der Spurenlage verschafften sich die Täter Zugang zum Treppenhaus und hebelten dort die Wohnungstür auf. Hier entwendeten die Diebe einen Rucksack mit rund 300 Euro Bargeld, verschiedenen Bankkarten und Ausweisdokumenten und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen?

Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

