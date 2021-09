Polizei Bonn

POL-BN: Großeinsatz - Polizei und Staatsanwaltschaft heben illegale Glücksspiel-Treffpunkte im Raum Siegburg aus - Spielautomaten, Bargeld und Vermögenswerte beschlagnahmt und gepfändet

Bonn (ots)

Mit einem Großeinsatz, bei dem auch Spezialeinsatzkräfte und Bereitschaftspolizei zum Einsatz kamen, hoben Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn in der Nacht zu Sonntag, 05.09.2021, im Raum Siegburg illegale Glücksspiel-Treffpunkte aus:

Nach mehrmonatigen Ermittlungen der "EG Jackpot", die sich aus spezialisierten Kripobeamtinnen und -beamten aus Bonn und aus dem Rhein-Sieg-Kreis zusammensetzt, hatte sich der Verdacht erhärtet, dass die sechs Verdächtigen in den nun angegangenen Betrieben fortlaufend, gemeinsam und gewerbsmäßig illegale Karten-/ Würfelspiele und Automatenspiele organisiert haben. Dabei sollen, so die Erkenntnisse der gemeinsamen Ermittlungskommission, an einzelnen Spieltagen jeweils mehrere zehntausend Euro umgesetzt worden sein.

In enger Abstimmung mit der zuständigen Bonner Staatsanwaltschaft erfolgte in den Nachtstunden zum 05.09.2021 der Zugriff an insgesamt 9 Gastronomie- und Wohnobjekten im Raum Siegburg und in Bonn. Rund 250 Einsatzkräfte, zu denen auf Grund von Hinweisen auf mögliche Bewaffnungen auch Spezialkräfte gehörten, begangen gegen 03:00 Uhr zeitgleich mit dem Zugang in die einzelnen Objekte die entsprechenden Durchsuchungsmaßnahmen. Es kamen auch mehrere Rauschgift- und Sprengstoffspürhunde zum Einsatz. Hierbei lag der Schwerpunkt auf den Räumlichkeiten zweier Cafe- / Gastronomiebetrieben auf der Kaiserstraße in Siegburg und auf der Mittelstraße in Sankt Augustin, in denen insgesamt rund 20 Personen angetroffen und überprüft wurden.

Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte hier entsprechende Spielsituationen vor und beschlagnahmten neben Spielautomaten und Spieltischen auch diverses Spielzubehör wie Karten und Würfel. Insgesamt wurden sechs Tatverdächtige im Alter von 34 bis 46 Jahren festgestellt und entsprechend überprüft. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen erfolgten weitere Beschlagnahmen von beweisrelevanten Unterlagen und Bargeld. Es wurde bislang Bargeld im Umfang von rund 40.000 Euro aufgefunden und beschlagnahmt.

Weiterhin wurden Vermögenswerte im Umfang von mehreren hunderttausend Euro, teilweise in Form von Immobiliareigentum, von Staatsanwaltschaft und Polizei gesichert.

Bei den Einsatzmaßnahmen wurden weitere 17 Personen kontrolliert und überprüft. Ihre Personalien wurden festgestellt und Strafanzeigen wegen der Veranstaltung von bzw. der Teilnahme an illegalen Glücksspielen vorgelegt. Im Rahmen der Maßnahmen wurden keine Schusswaffen aufgefunden. In einem Fall wurde eine verdächtige Substanz, bei der es sich nach dem aktuellen Sachstand um Drogen handeln könnte, aufgefunden und sichergestellt. Hierzu wird in einem gesonderten Verfahren ermittelt.

Die Ermittlungen der "EG Jackpot" dauern weiter an.

