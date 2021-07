Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Tatverdächtige nach Streit in Untersuchungshaft - #polsiwi

Siegen (ots)

Ergänzung zu unserer PM:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4975708

Nach dem Vorfall am vergangenen Donnerstag (22.07.2021) "In der Winchenbach" in Siegen sind zwei Tatverdächtige am Freitag (23.07.2021) dem Haftrichter vorgeführt worden.

Der Haftrichter ordnete für einen 39-Jährigen und einen 30-Jährigen die Untersuchungshaft an.

