POL-SI: Fensterscheiben einer Kirche eingeworfen - #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Donnerstagabend (22.07.2021) und Samstagmorgen (24.07.2021) haben unbekannte Täter zwei Fensterscheiben der Martinikirche in der Grabenstraße in Siegen zerstört. Eine Zeugin hatte am Wochenende Scherben in den Räumlichkeiten entdeckt.

Nach ersten Ermittlungen sind die Fenster durch Bierflaschen eingeworfen worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0271/7099-0 zu melden.

