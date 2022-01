Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Betrunkene Pkw-Fahrerin missachtet Rotlicht

Burscheid (ots)

Am Sonntag (09.01.) gegen 22:50 Uhr befuhren Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt die Bürgermeister-Schmidt-Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Goetze-Straße in Burscheid, als ihnen im Einmündungsbereich ein grauer VW auffiel, der zunächst an der Haltelinie der Rotlicht zeigenden Ampel zum Stehen kam.

Wenige Sekunden später fuhr das Fahrzeug jedoch über die rote Ampel in die Friedrich-Goetze-Straße ein. Aufgrund dessen folgten die Polizeibeamten dem Pkw und hielten das Fahrzeug wenig später in der Mittelstraße an.

Während die Beamten die 41-jährige Fahrerin des Pkw auf den zuvor begangenen Rotlichtverstoß aufmerksam machten, konnten sie starken Atemalkoholgeruch bei der Dame feststellen. Die 41-Jährige räumte ein, zuvor ein Glas Wein getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Zwecks Blutprobenentnahme wurde die Beschuldigte zur nahegelegenen Polizeiwache verbracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge ausdrücklich untersagt. (ch)

