Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Zwischen dem 22. und dem 26. Januar wurde in Lathen ein blauer Renault Kombi beschädigt. Das Auto war zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten an verschiedenen Stellen den Lack des Pkw. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/92457-0 entgegen

