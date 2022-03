Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Schlag gegen Clankriminalität - Haupttäter einer Einbrecherbande festgenommen

Heidekrkeis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.03.2022 Nr. 2

15.03 / Schlag gegen Clankriminalität - Haupttäter einer Einbrecherbande festgenommen

Bad Fallingbostel: Polizeibeamten aus dem Heidekreis gelang am Dienstagvormittag ein weiterer Schlag gegen die Clankriminalität: Sie durchsuchten in der Zeit zwischen 08.00 und 10.10 Uhr mehrere Wohnungen in Bad Fallingbostel aber auch jeweils eine in Wietze, Hamburg-Harburg und Hildesheim. Hintergrund der zeitgleich durchgeführten Aktion ist ein Verfahren wegen bandenmäßigen schweren Diebstahls, das seit Herbst 2021 gegen eine im Wesentlichen aus Fallingbostel stammende Tätergruppierung verdeckt geführt wurde. Zu der Bande gehören insgesamt acht Beschuldigte, die in wechselnden Tatbeteiligungen überwiegend Einbruchsdiebstähle in Gewerbebetriebe mit Zielrichtung Tresor verübten. Haupttäter ist ein 24jähriger Mann aus Bad Fallingbostel, der im Zuge der Durchsuchungsaktion mit Haftbefehl festgenommen und zur Verkündung dem Amtsgericht Verden vorgeführt wurde. Der Festgenommene hatte zwischenzeitlich seinen Lebensmittelpunkt in den Bereich Cloppenburg und Aurich verlegt, wo er ebenfalls mit Mittätern 20 gleichgelagerte Straftaten beging. Vor einiger Zeit zog es ihn wieder in den hiesigen Bereich, wo ihm durch intensive Ermittlungsarbeit eine Vielzahl an Taten im Heidekreis durch hiesige Ermittler nachgewiesen werden konnte. Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von diversem Beweismaterial, wie Tatbekleidung, Tatwerkzeug, Diebesgut und Mobiltelefone. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell