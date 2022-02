Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gifhorn (ots)

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Straße "Alter Postweg" kam es am vergangenen Freitagvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren weißen VW Tiguan gegen 06:30 Uhr ab, als sie gegen 11:30 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, musste sie Beschädigungen am vorderen, linken Stoßfänger feststellen. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte den Unfallort unerlaubt verlassen.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte unter 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

