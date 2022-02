Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: beschädigter PKW gesucht

Knesebeck (ots)

Am Freitag, den 18.02.2022 kam es am Nachmittag - mutmaßlich gegen 14:00 Uhr - in Knesebeck an der Wittinger Straße zu einem Unfall zwischen zwei PKW, bei dem während der Vorbeifahrt jeweils der Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt wurde. Die verursachende Fahrzeugführerin hat diesen Vorfall zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei in Wolfsburg zur Meldung gebracht. Der vermutlich am linken Außenspiegel beschädigte PKW konnte jedoch am Unfallort an der Wittinger Straße auf dem dortigen Parkstreifen in Fahrtrichtung Ortsmitte vor der Hausnummer 21 nicht mehr festgestellt werden. Es soll sich dabei um einen dunklen PKW, ggf. einen VW Caddy gehandelt haben. Der Verantwortliche des unbekannten Fahrzeugs wird gebeten sich mit der Polizei in Wittingen unter 05831-252880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell