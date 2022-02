Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahrt mit 3,45 Promille

Gifhorn (ots)

Das Durchfahrverbot der Baustelle in der Hindenburgstraße in Gifhorn überwachten am Mittwochabend Beamte der Polizei Gifhorn. Gegen 19:05 Uhr stellten sie einen Nissan fest, dessen Fahrerin die entsprechende Beschilderung missachtete und durch die Baustelle fuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und gaben der Fahrerin Haltezeichen. Bei der anschließenden Kontrolle der Gifhornerin wurde bei einer Atemalkoholkontrolle ein Wert von 3,45 Promille festgestellt. Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell