POL-GF: Zeugensuche nach Diebstahl von Diesel

Repke (ots)

In den vergangenen Nächten entwendeten Unbekannte mehrmals Kraftstoff aus zwei LKWs. Die Täter schlugen im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag, von Freitag auf Samstag und von Sonntag auf Montag zu. Geschädigt wurde ein landwirtschaftlicher Betrieb an der Dorfstraße in Repke.

Aus den Tanks der abgestellten LKW wurden mehrere hundert Liter Diesel abgesaugt, der entstandene Schaden liegt bei über 1000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die auch im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, wenden sich bitte unter 05832 979340 an die Polizei Hankensbüttel.

