Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen - Sturmtief sorgt für zahlreiche Einsätze -

Altenkirchen (ots)

Aufgrund des derzeitigen Sturmtiefs kam seit etwa 03.00 Uhr auch im Dienstgebiet der PI Altenkirchen zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr, Straßenmeisterei und Polizei. Aufgrund einer Vielzahl von umgestürzten Bäumen mussten mehrere Straßen, darunter auch Bundes- und Landesstraßen, gesperrt werden. Die Feuerwehren und Straßenmeistereien sind teilweise noch immer mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. In Heupelzen ist ein Baum in eine Stromleitung gestürzt. Hierbei wurden zwei Gebäude beschädigt. Weitere durch Bäume beschädigte Stromleitungen wurden aus Fürthen und Fluterschen gemeldet. In Niederwambach knickte ein Strommast ein. Die zuständigen Energieversorgungsunternehmen sind informiert und kümmern sich um die Schadensbehebung. In Altenkirchen wurde ein Pkw durch herabfallende Dachpfannen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im hiesigen Dienstgebiet zu keinen Personenschäden.

