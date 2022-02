Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedewald - Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Friedewald (ots)

Im Zeitraum 15.02.22, 15:00 Uhr bis 16.02.22, 15:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Bergpfad" im innerörtlichen Bereich von Friedewald. Beim Abbiegevorgang nach links in die Straße "Auf dem Driesch" kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun, der dabei beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin sofort von der Unfallstelle. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf.

