Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand im Anbau des Kindergartens

Bruchhausen (ots)

Am Mittwoch, den 16.02.2022, gegen 14:39 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Brand im Anbau des Kindergartens in Bruchhausen gemeldet. Der Anbau befindet sich noch im Rohbauzustand und am heutigen Tage fanden Dachdeckerarbeiten an dem betreffenden Flachdach statt. Die alarmierte Feuerwehr stellte einen kleinen Schwelbrand im Bereich des Daches bzw. der Außenwand fest. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

