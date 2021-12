Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw wird von vorbeifahrendem Zug touchiert

Fröndenberg (ots)

Am 24.12.2021 (Fr.), gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 60jährige Fahrzeugführerin aus Unna die Bachstraße in Fröndenberg in Fahrtrichtung Hauptstraße. In Höhe des dortigen Bahnüberganges beabsichtigte die 60-jährige Fahrzeugführerin zu wenden. Hierbei fuhr sie sich im Bereich des nördlich gelegenen Gleisbettes fest. Auch unter Zuhilfenahme eines weiteren Zeugen konnte der Pkw nicht aus dem Bereich des Gleisbettes entfernt werden. Als die Schranken des Bahnüberganges schlossen, verließen die Personen das Gleisbett und informierten über Notruf die Polizei. Noch während des Notrufes passierte ein Regionalexpress, welcher in Fahrtrichtung Fröndenberg fuhr, den Bahnübergang im Bereich des südlich gelegenen Gleisbettes und touchierte den festgefahrenen Pkw im Heckbereich. Der Zugführer leitete unverzüglich die Notbremsung ein. Durch die Kollision und die Notbremsung wurde niemand verletzt. Die 60jährige Fahrzeugführerin erlitt durch die Geschehnisse einen Schock und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug der 60-jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

