Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gegen Grundstückmauer gefahren und geflüchtet

Landau, Friesenstraße- 31.05.2021, 15:40 Uhr (ots)

Am Montagnachmittag streifte ein LKW-Fahrer in der Friesenstraße in Landau beim Vorbeifahren eine Grundstücksmauer. Der Fahrer hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein blau lackiertes Baustellenfahrzeug mit Kaiserslauterer-Zulassung (KL) und der Aufschrift "Otterberg" gehandelt haben. Hinweise auf das Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Landau entgegen.

