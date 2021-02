Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Heuerßen: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - 3 Personen leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 18.02.2021, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung B65 (Hannoversche Straße) / Untere Bult, ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 40-jähriger Mann aus Hessisch Oldendorf fuhr mit seinem Lkw auf der Bundestraße in Richtung Stadthagen, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf den Pkw einer 61-jährigen Frau aus dem Auetal auffuhr. Die Frau hatte zu diesem Zeitpunkt, zusammen mit ihrer 35-jährigen Beifahrerin, verkehrsbedingt an der dortigen Lichtsignalanlage gehalten. Der VW Passat der Auetalerin wurde durch den Zusammenstoß in einen davor wartenden Toyota Yaris geschoben. Die 37-jährige Fahrerin des Toyota sowie die Fahrerin des VW und ihre Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

