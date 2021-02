Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Sprinter aufgebrochen - Fahrersitz entwendet

Nienburg (ots)

(Haa) In der Nacht von Mittwoch, den 17.02.2021, auf Donnerstag, den 18.02.2021, wurde auf dem Parkplatz in der Mindener Landstraße 48, die Seitenscheibe eines geparkten Kleinbusses eingeschlagen. Der Daimler-Benz Sprinter eines dort ansässigen Fachmarktes war über Nacht auf dem Parkplatz abgestellt worden. Die bisher unbekannten Täter bauten, nachdem sie das Fahrzeug gewaltsam geöffnet hatten, den Fahrersitz aus und entwendeten diesen. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Aufbruch geben können, sich unter der Rufnummer 05021/9778-0 zu melden.

