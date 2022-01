Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto überschlug sich auf glatter Fahrbahn

Groß Laasch (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es auf einer Kreisstraße bei Groß Laasch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-jährige deutsche Fahrzeugführer aufgrund überfrierender Nässe mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich im Anschluss selbst befreien, erlitt aber mehrere Verletzungen an den Händen und im Kopfbereich. Der 22-Jährige musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

