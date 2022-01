Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbrecher stahl Geldkarte

Ganzlin (ots)

In Ganzlin bei Plau ist am Mittwoch eine Frau in ihrem Haus von einem unbekannten Einbrecher bestohlen worden. Nach Angaben des 86-jähriges Opfers, habe gegen 12:30 Uhr ein unbekannter Mann plötzlich in ihrem Haus gestanden, der ihre Geldbörse durchsuchte. Sie habe den Täter unmittelbar aufgefordert, das Haus zu verlassen. Der Einbrecher flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Allerdings nahm er eine Geldkarte mit, die er aus der Geldbörse des Opfers gestohlen hatte. Die durch die Rentnerin informierte Polizei stellte fest, dass der Täter aller Wahrscheinlichkeit nach durch das angekippte Badfenster ins das Haus gelangt war. Er soll kurzes dunkles Haar und einen kurzen dunklen Bart getragen haben und mit einer Lederjacke sowie einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt in diesem Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Röbeler Straße hat, bzw. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.

