Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Männer beim Beräumen eines Baumes verunglückt

Groß Laasch (ots)

Beim Versuch, am frühen Donnerstagmorgen in Groß Laasch einen vom Wind umgestürzten Baum von der Fahrbahn zu beräumen, sind zwei Männer verletzt worden. Einer davon schwer. Beide hatten jeweils als Autofahrer den auf der Fahrbahn liegenden Baum rechtzeitig bemerkt und mit ihren Autos vor dem Hindernis angehalten. Einer der beiden Männer hatte eine Kettensäge im Kofferraum seines Autos und somit haben beide damit begonnen, den Baum zu beräumen. Währenddessen kam aus der Gegenrichtung ein PKW, dessen Fahrer das Hindernis offenbar nicht rechtzeitig bemerkte und mit seinem Auto gegen den umgestürzten Baum prallte. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Männer vom Baum erfasst und verletzt, ein 60-Jähriger sogar schwer. Beide kamen anschließend ins Krankenhaus. Der Fahrer des Unfallautos, an dem Sachschaden entstand, erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf und ermittelt jetzt zum genauen Hergang des Vorfalls.

