Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Imbisswagen beschädigt Werbetafeln

Zu einer Gefährdung kam es am Freitag in Langenau.

Ulm (ots)

Mit ihrem Hähnchenwagen war eine 56-Jährige gegen 19.30 Uhr in der Lenaustraße unterwegs. Plötzlich öffnete sich auf der rechten Fahrzeugseite eine Wartungsklappe. Mit der vollständig geöffneten Klappe streifte die Frau zwei Laternenmasten. Die daran in zwei Meter Höhe befestigten Werbetafeln wurden dabei vollständig zerstört. Anschließend blieb sie noch an einem Baum hängen. Zum Glück wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt nun, warum sich die Klappe öffnete. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

++++++++++++++++2316817

