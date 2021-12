Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Vorfahrt missachtet

Am Freitag entstand hoher Sachschaden bei einem Unfall in Staig.

Ulm (ots)

Ein 34-Jähriger fuhr gegen 20.00 Uhr von der Harthauser Straße in Richtung Sandweg. Als er die Landstraße überquerte, missachtete er das Stoppschild. So übersah er eine 72-Jährige, die auf der Landstraße in Richtung Steinberg fuhr. Er prallte mit seinem Mercedes gegen den Opel der Frau. Nach dem heftigen Zusammenstoß kollidierte der Opel noch mit einer Laterne, die dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Beide Personen blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Fahrzeuge allerdings mussten abgeschleppt werden. Die Staiger Feuerwehr rückte aus, um die Laterne von der Fahrbahnmitte zu entfernen. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro.

