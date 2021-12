Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt eines Radfahrers nicht beachtete kam es zum Unfall.

Ulm (ots)

Eine 28 Jahre alte Frau befuhr am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr die Straße Am Ächselesberg. An der Kreuzung zum Eisenacher Weg beachtete sie nicht die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links". Sie nahm deshalb einem 46-jährigen Radfahrer die Vorfahrt. Der Radler prallte in die Seite des Mercedes und wurde über die Motorhaube geschleudert. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt ca. 5.200 Euro.

